Em declarações à Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Humberto Silva Rocha, disse que hoje as buscas decorreram na orla costeira, entre o molhe sul do Porto de Aveiro e a praia da Vagueira, em Vagos.

Além da Polícia Marítima, as operações contaram com o apoio dos Bombeiros de Ílhavo e de Vagos que estiveram concentrados nos molhes e esporões das suas áreas de jurisdição, enquanto uma embarcação salva-vidas fez buscas no mar.

Na sexta-feira, as buscas serão retomadas às 07:00, devendo as operações estender-se à zona da ria.

“Vou retirar a embarcação salva-vidas do mar e vou pô-la a fazer algumas áreas da ria que já estão identificadas”, disse o comandante Humberto Silva Rocha.