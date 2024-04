Em declarações à agência Lusa, o comandante Rui Lampreia, da capitania do Porto do Douro, afirmou que as buscas pelo rapaz desaparecido, na sexta-feira, no mar da Praia de Salgueiros, quando foi ao banho, foram, pelo segundo dia, suspensas com a chegada do pôr-do-sol, às 20:13.

As buscas envolveram um total de 30 operacionais e a ajuda de duas lanchas, uma mota de água, duas moto-quatro e um helicóptero, e voltam a ser retomadas este domingo de manhã por terra e água.

As buscas de hoje foram realizadas na Praia de Salgueiros, a uma milha (1,6 quilómetros) para norte, uma milha para sul e duas milhas de profundidade.

O alerta do desaparecimento do jovem de 16 anos de idade foi dado na sexta-feira, pelas 18:34, após o rapaz, que não sabe nadar, ter sido apanhado por uma onda na Praia de Salgueiros, no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, acrescentou Rui Lampreia.

O jovem, segundo Rui Lampreia, estava na praia com os amigos.