O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, declarou hoje a situação de emergência no país por 20 dias, uma medida tomada pela primeira vez na história do país para intensificar o combate ao novo coronavírus no país.

A declaração foi feita após a comissão permanente da Assembleia Nacional ter aprovado na sexta-feira o pedido do Presidente, e de o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, ter defendido na véspera que fosse imediata para permitir ao Governo reforçar as medidas de prevenção. Jorge Carlos Fonseca justificou a medida como o objetivo de defender interesses e valores fundamentais do país e da comunidade e para dar meios legítimos às autoridades para um combate mais eficaz à pandemia. O período de emergência inicia às 00:00 de domingo e vai vigorar até 17 de abril em Cabo Verde, país que regista até ao momento cinco casos positivos de covid-19 e um óbito. Três casos foram registados na semana passada na ilha da Boa Vista, dois turistas ingleses e uma dos Países Baixos. Um dos turistas ingleses, de 62 anos, acabou por morrer na segunda-feira e os restantes já foram transferidos para os países de origem. Na cidade da Praia, ilha de Santiago, estão confirmados dois casos, um casal. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 600 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 28.000. Dos casos de infeção, pelo menos 129.100 são considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.