Segundo avançou à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, pelas 13:25 foram acionados para uma ocorrência na encosta de Repiupiu, freguesia de Sistelo, e quando “chegaram ao local aperceberam-se que o homem estava muito longe da estrada, numa zona praticamente inacessível”, pelo que “houve a necessidade de acionar uma equipa de salvamento e resgaste em grande ângulo”.

No local decorria uma montaria ao javali e o caçador, de 53 anos, natural da freguesia do Couto, Arcos de Valdevez, caiu de cima de uns penedos, numa “zona escarpada”, por motivos ainda não totalmente esclarecidos, mas que poderão ter a ver com a possibilidade de se ter sentido mal ou aproximado demasiado da beira da encosta.

O homem “sofreu ferimentos graves ao nível da cabeça, dos ombros e queixava-se muito também da coluna, das costas”, referiu o comandante dos bombeiros.

“A área era praticamente inacessível, o pessoal teve muita dificuldade em conseguir descer até junto dele, e houve necessidade de fazer o acionamento do helicóptero da Força Aérea para fazer o resgate da vítima, que foi estabilizada por nós no local”, explicou a mesma fonte, acrescentando que o ferido foi retirado, pelas 16:50, através do meio aéreo para a estrada, onde aguardava uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima.

O homem foi novamente avaliado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo, e posteriormente transportado para o Hospital de Braga numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, acompanhado pela VMER.

No local da ocorrência estiveram 16 operacionais, apoiados por cinco veículos, uma viatura da GNR de Arcos de Valdevez e o helicóptero da Força Aérea.