Cadáver com pulseira hospitalar encontrado em mata junto ao São Francisco Xavier

Um cadáver com uma pulseira amarela no braço foi encontrado na zona florestal junto ao Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, avança a CNN Portugal.

Segundo a estação, não se sabe se o corpo, que se encontra num estado de deterioração avançado, pertence a um homem ou a uma mulher.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse à Lusa que o corpo foi encontrado às 10h48 nas traseiras do Colégio de São José, próximo do Hospital São Francisco Xavier, encontrando-se em avançado estado de decomposição, desconhecendo-se o sexo ou a idade.

A PSP tomou conta da ocorrência, tendo o caso sido já entregue à Polícia Judiciária.