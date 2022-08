"Todos os indícios recolhidos até ao momento apontam para que o cadáver pertença a essa pessoa que estava desaparecida", disse a mesma fonte, adiantando que a família da vítima já foi informada.

As autoridades estão ainda a realizar perícias para certificar de forma definitiva a identidade da vítima e determinar as circunstâncias da morte, acrescentou a mesma fonte.

O corpo foi encontrado numa zona de mato pouco acessível, em Almancil, no concelho de Loulé (Faro), depois de um popular que fazia trabalhos no campo ter dado o alerta, na segunda-feira, devido ao mau cheiro que se fazia sentir no local.

Sandra Andrade era condutora de um veículo de transporte de passageiros e estava desaparecida desde finais de junho, depois de ter saído para realizar um serviço.