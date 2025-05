No documento, com a data de quarta-feira e enviado à Lusa pela Câmara de Lisboa, é referida “a solicitação do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública […] no sentido de restringir o horário de funcionamento de diversos estabelecimentos comerciais”, em mais de uma dezena de artérias da capital.

“Determina-se, por questões de segurança […], a restrição do horário de funcionamento a partir das 17h00 do dia 10 de maio de 2025 dos seguintes estabelecimentos, situados no perímetro de segurança”, indicam no despacho os vereadores responsáveis pelos pelouros do Desporto, Segurança e Polícia Municipal, Rui Cordeiro, e do Espaço Público, Diogo Moura.

Em causa estão, conforme a lista constante do documento, 57 espaços comerciais (restaurantes, cafés, bares, pastelarias e supermercados) localizados na Praça Marquês de Pombal, no Parque Eduardo VII e nas avenidas da Liberdade, Duque de Loulé, Fontes Pereira de Melo, António Augusto Aguiar, Sidónio Pais, bem como nas ruas Braancamp, Camilo Castelo Branco, Rodrigues Sampaio, Andrade Corvo, Martens Ferrão, Joaquim António Aguiar, Mouzinho da Silveira e Duque de Palmela.

Fonte da autarquia disse à Lusa que o município “está em contacto com as associações representativas do setor e com os comerciantes para os sensibilizar para esta solicitação da PSP”.

O título português de futebol pode ser atribuído já no sábado, no dérbi lisboeta entre Benfica e Sporting, que tem início às 18h00 no Estádio da Luz.

Habitualmente, para celebrar a conquista do campeonato, os adeptos de ambos os clubes concentram-se no Marquês de Pombal e nos arredores.