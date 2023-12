O espaço de restauração é o café Titã, em Leça da Palmeira, no distrito do Porto. A notícia de que a aposta vencedora tinha sido feita aqui começou por ser avançada pelo Jornal de Notícias, e depois na sua página do Facebook o espaço de restauração também partilhou as imagens dos festejos.

Nas fotografias partilhadas é possível ver balões comemorativos com o valor que o apostador português ganhou, e nas janelas do café lê-se "Saiu aqui 55M".

A chave vencedora do sorteio 101/2023, de 22 de dezembro de 2023, do Euromilhões sorteada esta sexta-feira é composta pelos números 6 - 14 - 34 - 44 - 49 e pelas estrelas 4 e 12.

Os primeiro e um segundo prémio do Euromilhões sorteado esta sexta-feira saíram em Portugal, segundo informações disponíveis no site dos Jogos Santa Casa.

Um único apostador em território nacional acertou na chave vencedora, que vale um prémio de 55.662.868 euros.

Um outro apostador nacional também vai receber um segundo prémio, indo dividir com outros seis na Europa. Vai assim receber 113.308,60 euros.

Recorde-se que em ambos os casos, o valor será sujeito à taxa extraordinária fiscal sobre o jogo, de 20%.

O Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia já tinha informado que o 'jackpot' tinha saído no Porto, em comunicado.

"Em noite de Jackpot, o sorteio nº 102/2023 contemplou um vencedor com o primeiro prémio no valor de 55,6 milhões de euros tendo aposta sido registada no distrito do Porto" sublinham.

Informam também que com o sorteio desta noite, "são já 77 os primeiros prémios entregues no nosso país, desde o lançamento do jogo".