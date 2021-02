As autoridades apelaram aos cidadãos para restringirem os seus movimentos na rua ao essencial e a principal via que conduz ao norte da capital foi fechada devido à neve.

As temperaturas nalgumas zonas de Kozani, no norte da Grécia, caíram para os 20 graus negativos, enquanto fortes ventos do norte atingiam as ilhas gregas com rajadas que chegaram aos 118 quilómetros por hora.

Registaram-se cortes de energia nas ilhas Espórades no mar Egeu, provavelmente devido à queda de árvores, tendo o porta-voz do governo, Christos Tarantilis, indicado que se está a trabalhar para restabelecer a eletricidade.

Para terça-feira está prevista neve no centro, sul e leste da Grécia, incluindo na capital Atenas e na ilha de Creta.

Embora a neve seja comum no norte da Grécia e nas suas montanhas durante o inverno, ela é rara nas ilhas e no centro de Atenas.