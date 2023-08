Os promotores pretendem enviar 200 postais por dia, estando a dinamizar a iniciativa “através de ações em vários eventos, nas juntas de freguesia e em outros locais do concelho”, refere a autarquia numa nota de imprensa hoje divulgada.

Este município do distrito de Leiria veio hoje associar-se à iniciativa, lançada há duas semanas pelo movimento, para “encorajar o envolvimento dos cidadãos noutras iniciativas em prol da defesa da localização do novo Hospital do Oeste em Caldas da Rainha/Óbidos”.

Há duas semanas, o movimento “Falo pela tua Saúde” começou a distribuir postais gratuitos para serem escritos pela população e enviados ao primeiro-ministro, António Costa, e ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O movimento tem vindo a promover várias ações de protesto contra a decisão do Ministério da Saúde em construir o novo Hospital do Oeste no Bombarral, como uma marcha lenta de veículos em julho.

Em novembro, a Comunidade Intermunicipal do Oeste entregou um estudo encomendado à Universidade Nova de Lisboa para ajudar o Governo a decidir a localização do novo hospital, documento que apontava o Bombarral, concelho vizinho de Óbidos, como a localização ideal.

Já em março deste ano, as câmaras das Caldas da Rainha e de Óbidos entregaram ao ministro um parecer técnico a contestar os critérios utilizados no estudo, a defender que fossem tidos em conta outros critérios e que a localização do novo hospital deveria ser na confluência daqueles dois concelhos.

Em junho, o ministro anunciou que o novo hospital será construído na Quinta do Falcão, no Bombarral, substituindo os três atuais hospitais do Centro Hospitalar do Oeste: Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras.

Estas unidades têm uma área de influência constituída por estes concelhos e pelos de Óbidos, Bombarral (ambos no distrito de Leiria), Cadaval e Lourinhã (no distrito de Lisboa) e de parte dos concelhos de Alcobaça (Leiria) e de Mafra (Lisboa), abrangendo 298.390 habitantes.