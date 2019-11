O tiroteio acorreu por volta das 18 horas locais, numa casa em que as pessoas estavam reunidas para assistir a um jogo de futebol-americano.

Segundo o The Guardian, que cita as autoridades, três pessoas foram encontradas mortas no quintal e a quarta morreu já no hospital.

Seis pessoas ficaram ligeiramente feridas e não correm perigo de vida. Todas as vítimas são homens, com idades entre os 25 e 35 anos, de origem asiática.

O tenente da polícia de Fresno, Bill Dooley, citado pelo The Guardian, afirmou que o tiroteio ocorreu numa festa de familiares e amigos, com cerca de 35 pessoas, que se tinham reunido para ver um jogo de futebol-americano quando os suspeitos se aproximaram da residência, entraram no quintal e abriram fogo.

As autoridades revelaram também que, até ao momento, não existe informação se as vítimas conheciam ou não os atacantes, assim como não há nenhum suspeito sob custódia.

A polícia analisou imagens de videovigilância e recolheu testemunhos dos vizinhos, que alertaram as autoridades quando ouviram os tiros cerca das 18:00 de domingo (02:00 de segunda-feira em Lisboa), para tentar identificar e localizar os atacantes.