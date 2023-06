"A ação conjunta de uma região anticiclónica entre a Europa Ocidental e o arquipélago da Madeira, e um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica, origina o transporte de uma massa de ar tropical com origem continental, que é favorável a uma situação meteorológica de tempo quente, seco e estável", adianta o IPMA.

"Assim, prevêem-se valores da temperatura máxima elevados até dia 28 no interior Norte e Centro e na região Sul, com valores acima de 30°C na generalidade do território, estando entre os 35 e 40°C no interior a sul do Tejo e na Beira Baixa, onde poderão ser atingidos 40 a 43°C". é ainda explicado.

Contudo, a partir de hoje, "com a intensificação de uma crista anticiclónica associada a um anticiclone localizado na região dos Açores, prevê-se rotação do vento para o quadrante norte e uma intensificação no litoral oeste e nas terras altas, com a consequente descida dos valores da temperatura máxima no litoral Norte e Centro".

Mesmo assim, "estes valores deverão situar-se entre os 25 e os 30°C, sendo inferiores em alguns locais na faixa costeira".

"A temperatura mínima também se prevê elevada, com noites tropicais (mínimas acima de 20°C) em vários locais do Centro e Sul, com destaque para a região do Sotavento Algarvio, onde as mínimas poderão ser próximas de 25°C", é acrescentado.

Devido à onda de calor, o IPMA pede que sejam seguidas "as orientações da DGS para situações de tempo quente" e alerta para o "aumento significativo do Perigo de Incêndio Rural (PIR), com diversos concelhos do interior Norte e Centro, bem como na região Sul, a serem classificados com valores de PIR máximo ou muito elevado, com implicações na restrição ao uso do fogo e das atividades permitidas em meio rural".