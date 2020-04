A Câmara Municipal da Batalha encomendou 90 computadores com acesso à internet para garantir que todos os alunos do Agrupamento de Escolas da Batalha, sem computador ou acesso a internet, tenham forma de aceder às ferramentas do ensino à distância.

Em comunicado, a autarquia diz ter identificado, juntamente com o Agrupamento de Escolas da Batalha, "82 crianças e jovens sem computador ou tablet com acesso à internet". A este número acresce "uma quantidade reduzida de estudantes que, tendo acesso doméstico a estes dispositivos, têm de o partilhar com irmãos ou familiares em teletrabalho".

O “Programa para o ensino à distância nas escolas do município da Batalha - NET ESCOLA”, encontra-se em implementação, fazendo também parte deste um pacote tecnológico, que inclui um computador ou tablet com acesso a internet a preços acessíveis e que permita ao agregado familiar com filhos em idade escolar adaptar-se ao desafio do ensino/trabalho à distância no concelho da Batalha.

Paulo Batista Santos, presidente da Câmara da Batalha, afirma que este apoio tecnológico permitirá “assegurar que todos os alunos têm acesso a ferramentas que mitiguem os efeitos perversos da pandemia”, nomeadamente no que diz respeito ao “previsível aumento das desigualdades em contexto escolar”.

Até ao momento, e de acordo com os números oficiais revelados pela Direção-Geral da Saúde, o município da Batalha, situado no distrito de Leiria, contabiliza quatro casos de infeção por Covid-19.