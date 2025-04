“Inspirado no gesto marcante de Celeste Caeiro, a mulher que distribuiu cravos no dia da revolução, o projeto da Câmara Municipal da Marinha Grande presta-lhe uma singela homenagem, reforçando os valores da liberdade, resistência e transformação social”, anunciou esta autarquia do distrito de Leiria.

Em 25 de abril de 1974, Celeste Caeiro (1933-2024) ofereceu a um militar um cravo, que este colocou no cano da espingarda, gesto que a mulher repetiu com outros soldados, em Lisboa, e que se tornaria no símbolo da revolução.

Numa nota de imprensa, o município referiu que a partir de domingo e até 04 de maio “espaços públicos das três freguesias do concelho” vão estar decorados “com 4.100 cravos e um vestido, elaborados no âmbito dos projetos comunitários e artísticos ‘Semear Abril’ e ‘O Vestido da Liberdade’”.

“Com a participação ativa da comunidade escolar e sénior, o projeto ‘Semear Abril’ dá visibilidade aos 4.100 cravos vermelhos executados por alunos e utentes de várias instituições do concelho”, adiantou, referindo que as flores vão ser “plantadas” em estruturas de madeira colocadas no Jardim Stephens e zona envolvente, na Marinha Grande, no Largo da República, em Vieira de Leiria, e no exterior da Junta de Freguesia da Moita.

A esta iniciativa associaram-se alunos dos três agrupamentos de escolas do concelho e de instituições de ensino privado, além de utentes de diversas entidades, sobretudo lares.

Também entre domingo e 04 de maio, vai estar em exposição, no Jardim Stephens, o projeto “O Vestido da Liberdade”, intervenção artística de grandes dimensões desenvolvida por alunos do curso de Design de Moda da Escola Secundária Pinhal do Rei.

“Esta criação artística pretende homenagear o 25 de Abril através da moda enquanto ferramenta de expressão social, aliando estética, história e valores democráticos”, lê-se na nota de imprensa, acrescentando que “contou com a participação de toda a comunidade escolar, incluindo alunos, professores, auxiliares e direção”.

As comemorações dos 51 anos da “Revolução dos Cravos” na Marinha Grande incluem ainda, entre outras iniciativas, música, um espetáculo piromusical (na noite de 24 para 25 de abril), feira de artes e atividades desportivas.