“Com este projeto, o município pretende dotar o concelho de uma rede de compostores domésticos e sensibilizar a população para a necessidade e importância cada vez maior da recolha seletiva dos resíduos que produz”, refere uma nota de imprensa da Câmara de Águeda, no distrito de Aveiro.

De forma faseada, a Câmara de Águeda irá disponibilizar contentores de 800 litros aos munícipes para que os possam colocar nas suas propriedades.

Nesses contentores, que serão entregues após a assinatura de um acordo de cedência, “acontecerá a transformação natural de biorresíduos domésticos em composto orgânico”, que poderá ser aplicado nas hortas ou jardins particulares para fertilização dos solos.

“Com esta ação, os munícipes têm um importante e direto contributo para a sustentabilidade ambiental do concelho, sendo agentes colaborativos na implementação de uma solução fácil, autónoma, simples e económica, que promove uma redução do lixo que vai para tratamento e o custo associado”, salienta a autarquia.

No âmbito do apoio à implementação de projetos de recolha de biorresíduos, que conta com o apoio do Fundo Ambiental, a Câmara de Águeda está também a preparar a distribuição de pequenos baldes de 10 litros para recolha dos biorresíduos em contexto doméstico.

A nota de imprensa adianta que está igualmente em preparação a montagem de compostores comunitários em zonas da cidade de densidade habitacional elevada.

Os compostores comunitários vão permitir que “quem não tenha condições físicas próprias para realizar compostagem, o possa fazer em espaço comum, devidamente controlado”.