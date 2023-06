A decisão foi tomada na última reunião do executivo municipal e os dois lotes vão à praça por 3,2 milhões de euros, menos cerca de meio milhão de euros do que o valor fixado para a anterior hasta pública em que não haviam sido arrematados.

“Após a devida reflexão e análise do mercado, o executivo municipal deliberou aprovar a proposta de alienação de vários imóveis, mediante recurso a procedimento por hasta pública, pelo valor base global de 3.224.600 euros, divido por dois lotes, que correspondem aos lotes que não atraíram investidores para compra, no procedimento realizado no último dia 20 de março”, informa uma nota de imprensa.

O destaque da operação vai para um terreno com 7.445 metros quadrados na Rua Padre Fernão de Oliveira, junto ao Hospital e à Universidade de Aveiro e que atualmente serve de estacionamento, que vai a leilão por 2,4 milhões euros, menos meio milhão de euros desde março, quando foi colocado em hasta por 2,9 milhões de euros.

“É importante dar nota que o presidente da Câmara Municipal de Aveiro entendeu importante recolher o parecer prévio da Reitoria da Universidade de Aveiro no que respeita à ocupação prevista para o terreno do Lote 2, tendo essa diligência sido feita antes da anterior hasta pública”, refere a nota de imprensa.

Na mesma esclarece-se que esse parecer “foi positivo, com o compromisso de continuar a articulação entre ambas as entidades no âmbito do desenvolvimento do projeto”.

Novamente em licitação vão estar de 25 lotes de terreno na envolvente à Capela Nova das Quintãs, que agora serão vendidos no seu conjunto.