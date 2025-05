Anteriormente, acreditava-se que esta atividade ocorria ao longo de centenas ou mesmo milhares de anos. No entanto, observações de satélite de alta resolução revelam que um enorme glaciar tem vindo a cortar gelo do seu vizinho que se move mais lentamente há menos de 18 anos.

Investigadores da Universidade de Leeds, na Inglaterra, afirmam que é sem precedentes que esta mudança na direção do fluxo de gelo possa ser observada diretamente na Antártida num período de tempo tão curto, e que a sua descoberta representa um passo importante para uma melhor compreensão do futuro da Antártida e do seu contributo para a subida do nível do mar.

As suas descobertas foram publicadas no periódico The Cryosphere, noticiou na quinta-feira a agência Europa Press.

Um estudo liderado pela Universidade de Leeds mostra a aceleração de sete correntes de gelo na Antártida Ocidental. Um deles quase duplicou a sua velocidade (87%) na fronteira entre o gelo e o oceano entre 2005 e 2022, e três aceleraram entre 60% e 84% durante o mesmo período.

Seis destas correntes atingiram velocidades médias superiores a 700 metros por ano em 2022, o equivalente a avançar o comprimento de sete campos de futebol num ano — um ritmo notavelmente rápido para o gelo.

A equipa utilizou dados de satélite para medir a alteração da velocidade do gelo na região de Pope, Smith e Kohler (PSK), na Antártida Ocidental.

Os cientistas descobriram que os fluxos de gelo aceleraram em média 51% desde 2005, na linha de base, o ponto onde os glaciares e as plataformas de gelo começam a flutuar.

As linhas de base demonstram a instabilidade da camada de gelo, uma vez que as alterações na sua posição refletem um desequilíbrio com o oceano circundante e afetam o fluxo de gelo continental.

No entanto, a equipa de investigação descobriu um facto particularmente chocante. Em forte contraste com a aceleração generalizada observada entre 2005 e 2022 em todos os outros glaciares da região, o fluxo de gelo em Kohler West diminuiu 10%.

A maior alteração na velocidade foi observada no glaciar vizinho, Kohler East, bem como no glaciar Smith West, que estavam a fluir cerca de 560 m/ano mais rápido em 2022 do que em 2005.

Atualmente, vários glaciares em redor da Antártida estão a responder às alterações climáticas fluindo mais rapidamente para o oceano.

Quando o fluxo de um glaciar acelera, o seu gelo estica e adelgaça ao mesmo tempo, mas a corrente de gelo Kohler West diminui.

"Acreditamos que a desaceleração observada no glaciar Kohler West se deve ao redirecionamento do fluxo de gelo para o seu vizinho, Kohler East. Isto deve-se à grande mudança na inclinação da superfície de Kohler West, provavelmente causada pelas taxas de adelgaçamento muito diferentes nos glaciares vizinhos", sublinhou a autora principal do estudo, Heather L. Selley.

Como a Corrente de Gelo Kohler East flui e afina mais rapidamente à medida que avança, absorve ou 'rouba' gelo da Kohler West. Isto constitui, na prática, um ato de "pirataria do gelo", em que o fluxo de gelo é redirecionado de um glaciar para outro, e o glaciar que acelera está essencialmente a 'roubar' gelo ao seu vizinho que está a abrandar.