Na noite de quinta-feira, o Papa Leão XIV esteve com alguns moradores do prédio do Santo Ofício, onde passou a noite, já que foi naquele local que viveu nas últimas sete semanas.

Segundo o Vatican News, foi recebido com aplausos e cumprimentou todos os presentes com um aperto de mão.

Entre a pequena multidão estava uma menina, Michela, que se aproximou do Papa com um pedido: a bênção e uma assinatura na sua bíblica.

Leão XIV aceitou e não deixou de lado um toque de humor: "Ainda preciso de treinar a assinatura, a antiga já não é necessária!" Para garantir que escrevia bem o nome da menina, pediu-lhe que soletrasse — e escreveu a data, não sem nova brincadeira. "Que dia é hoje? 8 de maio?". À volta ouviram-se risos.

O pontífice terminou o momento com a benção a todos e ainda foi protagonista de algumas selfies.