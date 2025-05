Numa conferência de imprensa no Santuário de Fátima, sobre a operação “Peregrinação Segura 2025”, o tenente-coronel Carlos Canatário, porta-voz da GNR, explicou que em cada um dos dias vão estar cerca de 200 militares desta força de segurança a que se somam 40 da iniciativa “G4 POLARIS”.

Esta iniciativa, de forças policiais de cariz militar de quatro países (Portugal, Espanha, França e Itália), permite aos seus elementos que acabaram a formação e que já integram os quadros complementar a formação, neste caso na operação que a GNR vai desenvolver em Fátima.

A operação “Peregrinação Segura 2025” iniciou no dia 03 e termina na terça-feira, dia 13.

Segundo Carlos Canatário, na primeira fase, até domingo, a prioridade é “a segurança do deslocamento dos milhares de peregrinos” que efetuam o percurso a pé até Fátima, “circulando, muitas das vezes, em itinerários sem bermas”.

Já na segunda fase, na segunda e na terça-feira, a GNR “irá procurar garantir a segurança de todos quantos visitam Fátima e de todos os participantes nas celebrações religiosas”.

O porta-voz da GNR salientou que o dispositivo policial é o adequado, com diversas valências policiais, “com o objetivo de acolher os peregrinos, manter a ordem e a tranquilidade públicas, assegurar a fluidez do tráfego rodoviário nos acessos e garantir a segurança de todo o evento”.

Trânsito, intervenção, policiamento comunitário, investigação criminal, sistema de videovigilância, inativação de engenhos explosivos, cinotecnia, ordem pública, incluindo a capacidade anti-‘drone’, binómios a cavalo e patrulhas ‘Tourist Support Patrol’, estão entre as valências destacadas para a peregrinação.

Carlos Canatário garantiu que o foco é na ação preventiva.

“O nosso grande objetivo é garantir que os problemas não ocorram, tentar antecipá-los. Estamos, no entanto, preparados para dar resposta a qualquer situação que possa ocorrer e que possa pôr em causa a segurança deste evento”, assegurou.

O porta-voz adiantou que nas proximidades do recinto do santuário vão estar várias patrulhas ‘Tourist Support Patrol’, para apoiar peregrinos, além de outras, incluindo a cavalo, para prevenir ou detetar ilícitos criminais, “designadamente o furto no interior de veículos, o furto por carteiristas e eventuais burlas”.

“Teremos também aeronaves não tripuladas, os ‘drones’ de vigilância, como teremos a capacidade anti-‘drone’, os quais possibilitam a deteção e inativação de drones não autorizados”, avisou, sublinhando existir interdição de espaço aéreo na zona do santuário durante a peregrinação.

Elementos das congéneres de Espanha e de França (Guardia Civil e Gendarmerie, respetivamente) também integram o dispositivo, para “um apoio mais próximo aos peregrinos que sejam provenientes daqueles dois países”, referiu.

O comandante do Comando Territorial de Santarém e comandante desta operação, o coronel Duarte da Graça, frisou que o dispositivo de segurança da GNR está “pronto para acolher as pessoas, venham todas as que tiveram de vir”, esclarecendo haver 15 planos de contingência prontos para serem implementados.

Já o major João Moderno, comandante do Destacamento Territorial de Tomar, revelou que a GNR vai ter um posto móvel junto à Basílica da Santíssima Trindade e apelou ao acompanhamento das redes sociais da GNR, que vão disponibilizar, por exemplo, a capacidade dos parques de estacionamento em Fátima.

A peregrinação de 12 e 13 de maio vai ser presidida pelo cardeal brasileiro Jaime Spengler.

Criado cardeal pelo Papa Francisco, Jaime Spengler esteve no conclave que elegeu na quinta-feira o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost líder da Igreja Católica.