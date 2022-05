Em comunicado, o município de Braga refere que o “ponto alto” das comemorações será a Cerimónia Militar do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que irá decorrer na Avenida da Liberdade, a 10 de junho, pelas 11:00, contando com a presença de um efetivo total de 2.054 militares.

O programa inicia-se no dia 06, com as “Atividades Militares Complementares”, uma exposição de meios e capacidades militares que estará patente na Avenida Central e no início da Avenida da Liberdade.

No dia 09, decorre na Praça do Município a cerimónia do içar da Bandeira Nacional.

No palco colocado na Praça da República, acrescenta a autarquia, irão realizar-se, sempre com início às 21:30, três concertos ao ar livre abertos à comunidade: Banda da Força Aérea (dia 07), Banda da Armada (dia 08) e Banda do Exército (dia 10).

Já o Theatro Circo vai receber o concerto da Banda Militar Conjunta, no dia 09 de junho, às 21:30.

A entrada é gratuita, mediante levantamento de bilhete no Theatro, mas limitada ao número de lugares disponíveis.

Também no dia 10, pelas 18:30, na Praça do Município, vai decorrer a cerimónia do arriar da Bandeira Nacional.

Nos dias 11 e 12, mantêm-se em exposição as “Atividades Militares Complementares”.

As comemorações encerram às 18:30 do dia 12.

Citado no comunicado, o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, refere que “é um enorme orgulho para a cidade” receber as comemorações.

“Braga é o local certo para celebrar uma data com um simbolismo tão especial. A cidade é líder em tecnologia e empreendedorismo no país e no mundo e é a prova do enorme valor e importância dos nossos cidadãos e territórios. O caminho que estamos a percorrer demonstra que é possível afirmar o nosso talento a diferentes níveis e nos mais diversos palcos internacionais”, diz o autarca.

As comemorações do Dia de Portugal serão presididas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.