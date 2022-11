A informação referente ao currículo de Ricardo Moutinho, o empresário que ficou responsável pelo projecto de construção do Centro de Exposições Transfronteiriço (CET) e que recebeu 300 mil euros adiantados pelo município de Caminha, quando liderado por Miguel Alves, foi apagada.

De acordo com o jornal Público [acesso reservado] a autarquia de Caminha terá publicado um currículo que enaltecia as qualidades do empresário que viria a ganhar o contrato promessa de arrendamento e que fez o município adiantar a verba de mais de 300 mil euros à Green Endogenous, empresa liderada por Ricardo Moutinho.

Nesse currículo, podia ler-se que Ricardo Moutinho foi “controller na Unilever Jerónimo Martins”, foi “analista na Vodafone Ventures, em Londres”, e “director de investimentos na Goldman Sachs" também na capital londrina. Informação avançada pelo Público que diz estar a aguardar "confirmação" sobre a sua "veracidade".

Entretanto, outros projetos referidos no currículo - associados a outras marcas nacionais -, já foram desmentidos pelas próprias ao mesmo jornal.

O atual presidente da Câmara, Rui Lages, respondeu ao Público "admitindo uma alteração do texto, 'designadamente o posicionamento na página'", e remeteu a "responsabilidade para Miguel Alves".