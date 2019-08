“A primeira medida que iremos tomar logo após a assinatura do contrato” com os donos do terreno onde se situa o monumento é “avançar com o plano de salvaguarda”, afirmou hoje à agência Lusa o presidente do município, Carlos Pinto de Sá.

O autarca alentejano vincou que “o plano de salvaguarda é absolutamente essencial para garantir a preservação do monumento”, assim como para “identificar o que pode ser feito e, sobretudo, o que não pode ser feito” junto do cromeleque.

Classificado como Monumento Nacional, o Cromeleque dos Almendres está situado, num terreno privado e de acesso livre, a cerca de 12 quilómetros de Évora, na Herdade dos Almendres, junto à aldeia de Guadalupe.

Pinto de Sá indicou que, após “uma negociação prolongada”, o município estabeleceu um acordo com os donos do terreno que vai permitir “criar um contrato de comodato em que os proprietários cedem à câmara o espaço do Cromeleque dos Almendres e o acesso”.

“Pretendemos juntar as entidades que têm responsabilidades nesta matéria e definir o plano de salvaguarda que identificará quais as medidas e intervenções que devem ser tomadas para garantir a preservação e o acesso ao monumento”, sublinhou.