A decisão foi tomada pela subcomissão municipal permanente da Proteção Civil de Lagos, por “tempo indeterminado”, e abrange zonas que foram identificados como “locais aprazíveis” e “mais propícios à concentração de pessoas”, sendo “suscetíveis de gerarem comportamentos contrários aos objetivos que levaram à imposição do estado de Emergência Nacional” e que visam o isolamento social, argumentou a autarquia.

“O passeio da frente ribeirinha da Avenida dos Descobrimentos (calçada do lado nascente, junto à ribeira), assim como todas as praias do concelho, respetivas frentes de mar e parques de estacionamento, estão, a partir de hoje, interditos à circulação”, anunciou o município num comunicado.

Esta medida vem alargar as restrições que já estavam em vigor no concelho para circulação pedonal e viária, depois de a 16 de março a autarquia já ter “interditado a circulação de autocarros turísticos na estrada de acesso à Ponta da Piedade (a partir do cruzamento com a Praia da D. Ana)” e “na Avenida dos Descobrimentos, no troço compreendido entre a rotunda da Ponte D. Maria e a rotunda do Pêndulo”, acrescentou o município.

O parque de estacionamento da frente ribeirinha também é outro dos locais onde as restrições já estavam em vigor, com a autarquia a determinar que só podiam aceder a essa zona “utilizadores com cartão/avença”.

“Sabendo-se que a medida de combate mais eficaz para evitar a propagação da pandemia é o isolamento social, e estando, até ao momento, o concelho de Lagos sem casos de contágio e doença identificados, pretendendo-se que assim continue”, justificou o município.