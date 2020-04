No ano em que se celebra o centenário de Amália Rodrigues, eterna e emblemática fadista portuguesa, Lisboa é cidade sem música e sem fado depois de as medidas de combate ao novo coronavírus terem obrigado a cancelar espetáculos e a encerrar as casas de fado.

No mundo das artes, um setor extremamente afetado pela pandemia, onde de repente se fecharam os palcos, a Câmara Municipal de Lisboa quer dar a mão às “centenas de artistas que, ao longo dos anos, construíram e constroem, ainda hoje, a história do Fado”.

Em Lisboa, nenhum artista é esquecido, com a autarquia da capital portuguesa a aprovar um apoio extraordinário de um milhão de euros para dinamização cultural da cidade, a que se somam 250 mil euros , um reforço aprovado através do Fundo de Emergência Social do município, para garantir a subsistência de trabalhadores independentes e entidades culturais e criativas de Lisboa.

Mas o fado, música e poesia com que se escreve a história da cidade, merece uma atenção especial, em particular as casas históricas, em funcionamento há largas décadas, espaços vivos de aprendizagem, transmissão e fruição cultural do Fado e da Guitarra Portuguesa.

“Para um fadista tudo começa na casa de fados. É ali que recebe os ensinamentos dos mais antigos. É ali que aprende a conhecer os repertórios poéticos, as melodias e o legado dos grandes pilares da tradição fadista. É aqui que cresce, enquanto artista, para passar a integrar, em nome próprio, uma herança coletiva que conta com uma história aproximada de dois séculos e que se assume, ainda hoje, em pleno século XXI, como um património vivo e universal”, lê-se no comunicado em que a Câmara lisboeta anuncia um apoio de 200 mil euros ao setor do faço, uma quantia que não está inserida nos 1,25 milhões de euros de apoio a agentes culturais. As candidaturas para aceder a este apoio abrem no dia 20 de abril.

A edilidade anunciou também, que em parceria com a RTP, está a preparar um documentário sobre as casa de fado, a ser gravado em dez “casas emblemáticas” da cidade, entre as quais A Parreirinha de Alfama, O Faia e Senhor Vinho.

A Severa, Adega Machado, Café Luso, Casa de Linhares, Clube de Fado, Maria da Mouraria e Mesa de Frades são as outras casas indicadas hoje pela câmara.

Numa iniciativa que a autarquia define como “Fique em Casa… de Fados”, este documentário terá “os episódios individuais” transmitidos ‘online’, nas redes sociais da Câmara Municipal de Lisboa e do Museu do Fado, enquanto “o documentário será transmitido pela RTP”.

“O financiamento [deste filme] é da responsabilidade da autarquia”, sublinha a câmara.

Simultaneamente, o Museu do Fado está a desenvolver uma “programação com todos os artistas dos elencos artísticos de todas as casas de fado”, que a câmara descreve como “Fados da Casa”.

Segundo a autarquia é “uma programação de conversas e fado, filmada em ambiente controlado” e que também será transmitida pelas redes sociais da Câmara Municipal de Lisboa, da Empresa Municipal de Gestão dos Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) e do próprio museu.

“Ao longo deste ciclo, intérpretes e músicos são convidados a partilhar memórias e conhecimentos sobre a história do Fado, a selecionar peças emblemáticas do acervo do museu [e] a homenagear as suas referências artísticas”, lê-se no comunicado camarário.