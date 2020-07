O projeto de arquitetura, em desenvolvimento pelos arquitetos Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura e Ana Costa, foi há uma semana apresentado ao executivo da Câmara de Lisboa, em reunião privada da autarquia, mas ainda não foi divulgado pela Fidelidade nem pelo município.

As alterações hoje apreciadas, em reunião privada de câmara, tiveram os votos contra do CDS-PP e PCP, a abstenção do BE e os votos favoráveis do PSD e PS, decorrendo “do desenvolvimento do desenho urbano, da necessidade de resposta ao programa pretendido em face à existência de incorreções no projeto de loteamento e da adaptação ao levantamento topográfico entretanto realizado”, refere a proposta, à qual a agência Lusa teve acesso.

Segundo o documento, subscrito pelo vereador do Urbanismo, Ricardo Veludo (Cidadãos por Lisboa, eleito na lista do PS), o promotor vem propor, entre outros aspetos, a redução de rampas de acesso ao parque estacionamento de nove para sete, argumentando que resultará na “redução do impacto do tráfego no novo arruamento no prolongamento da Rua da Cruz Vermelha”, assim como o alargamento das vistas dos edifícios de habitação para sul e para nascente.

Outra das alterações propostas prende-se com uma modelação do terreno que “permite criar novos percursos e espaços de estadia, relacionando as cotas da envolvente com as áreas comerciais e de lazer”, lê-se na memória descritiva da alteração simplificada do loteamento da “Operação Integrada de Entrecampos”.