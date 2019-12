O plano, subscrito pelo vereador responsável pelos pelouros da Educação e dos Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS), foi aprovado esta manhã na reunião privada do executivo camarário, com a abstenção do PCP.

“Este investimento é inédito no país. Vamos fazer com que a resposta cresça muito nas respostas de acolhimento, de habitação, de integração, triplicando o investimento previsto inicialmente. É o maior investimento de sempre nesta área, numa resposta sem igual na redução das desigualdades. A nossa esperança é que haja outras cidades a seguir este exemplo”, refere Manuel Grilo, citado numa nota do seu gabinete.

Uma primeira versão do Plano Municipal para a Pessoa em situação de Sem-Abrigo (PMPSA) tinha sido aprovada em junho, mas depois do período de discussão pública e de reuniões com o presidente da câmara, Fernando Medina (PS), e com o Governo, o documento foi revisto e alargado.