A proposta, assinada pelo vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, foi aprovada em reunião privada do executivo, com os votos contra do PSD, a abstenção do CDS-PP e os votos favoráveis do PS, PCP e BE.

Em setembro de 2016, o Estado cedeu as instalações da antiga estação junto ao Terreiro do Paço à câmara, através de um protocolo de cedência de utilização.

"A cedência de utilização das instalações da Estação Sul e Sueste e área adjacente tem, como finalidade única, a construção do terminal de atividade marítimo-turística de Lisboa, garantindo a reabilitação do edifício da estação, também denominado 'Cottinelli Telmo' (nome do seu arquiteto), a requalificação do espaço público envolvente, possibilitando, entre outros, a abertura do espaço ao pleno uso público e mantendo ainda a valência de ancoradouro para embarcações de recreio e turismo", refere a proposta.