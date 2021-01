À Lusa, Manuel Grilo (BE) considerou que “o balanço é francamente positivo no sentido de que algumas destas pessoas foram não só reencaminhadas, mas acabaram também por ficar nos espaços para onde tinham sido encaminhadas para dormir”.

Segundo o vereador, cumpriram-se os objetivos de proteger a saúde dos sem-abrigo que recorreram ao espaço instalado no Mercado de Santa Clara e de conseguir que “algumas destas pessoas aceitassem finalmente” ir para os centros de acolhimento e “serem retiradas da rua”.

O autarca do BE (partido que tem um acordo de governação do concelho com a maioria socialista) ressalvou, porém, que era esperado que houvesse mais pessoas a aderir a este plano de contingência tendo em atenção as temperaturas extremamente baixas que aconteceram”.

“Comparando com planos de contingência noutras alturas os números foram mais baixos”, realçou.

Manuel Grilo revelou que foram registados um total de 255 atendimentos no Mercado de Santa Clara, junto à Feira da Ladra, entre 05 de janeiro e quarta-feira.

Porém, acrescentou, os 255 atendimentos englobam pessoas que foram todos os dias ao centro de acolhimento criado no âmbito do plano de contingência contra o frio.

O autarca não adiantou quantas pessoas no total passaram pelo Mercado de Santa Clara.

As estações de metro abertas durante a noite nesse período não tiveram ninguém a pernoitar, referiu ainda.