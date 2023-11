"O vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, representou o Município de Lisboa na audiência, em Roma, que o Papa Francisco concedeu esta quinta-feira às entidades e trabalhadores envolvidos na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa", refere a autarquia em comunicado.

Já no final da audiência, Anacoreta Correia "entregou ao Papa o Relatório Final da Jornada Mundial da Juventude do Município de Lisboa. Numa carta que acompanhou o relatório, e que foi entregue ao Sumo Pontífice, a CML expressa o seu agradecimento ao Papa pela herança que deixou à cidade na Jornada Mundial da Juventude e agradece o reconhecimento de Francisco pela boa organização desta iniciativa, que 'encheu de orgulho todos os trabalhadores da Câmara de Lisboa'", é explicado.

Na missiva, "a Autarquia agradece ao Papa ter feito de Lisboa a 'cidade do encontro' e sublinha a honra que significou para a CML ter posto de pé o maior evento que a cidade ou o país alguma vez presenciaram e que reuniu centenas de milhares de jovens que, além das mensagens do Papa, levaram no regresso a casa Lisboa nos seus corações".

É ainda frisado que, na carta, "a CML lembra que, como referiu o Papa Francisco, Lisboa foi a 'Capital do Futuro' entre os dias 1 e 6 de agosto. Um momento único para a cidade, do qual saiu uma 'Mensagem de Lisboa', que se destinou a incluir todos e a lembrar os injustiçados, os mais necessitados e esquecidos pela sociedade".