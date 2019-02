O presidente da autarquia, Fernando Medina (PS), avançou que a afetação de casas no regime de renda apoiada, “para a totalidade do ano de 2019”, vai ser feita até ao fim de março, defendendo que será possível “antecipar a tranquilidade das famílias, que vão poder saber antecipadamente com a casa que contam”.

Fernando Medina apresentava a sua informação escrita, que ocorre trimestralmente perante a Assembleia Municipal de Lisboa (AML).

À margem da sessão, a vereadora da Habitação, Paula Marques (Cidadãos por Lisboa, eleita nas listas do PS), disse à Lusa que “até ao final desta semana, início da próxima” conseguirá “saber quantas habitações de renda apoiada serão afetas para o ano de 2019”.

“Isto foi uma decisão que tomámos agora, de ampliarmos o que estávamos a fazer quase de dois em dois meses e fazermos a projeção para todo o ano de 2019”, explicou.