De acordo o documento, que foi apresentada pelo CDS-PP, será criado nas instalações de cada Junta de Freguesia um local para “levantamento gratuito de máscaras por pessoas com carências socioeconómicas”.

Serão também ser entregues máscaras em casa das pessoas sinalizadas pelo Projeto Radar, em colaboração com as juntas e com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A entrega destes equipamentos de proteção “deve ser acompanhada, sempre que possível, de uma explicação relativa à forma como deve ser usada”, é referido na proposta.

Estes três pontos do texto apresentado pelo CDS-PP foram aprovados por unanimidade.

Os centristas propunham ainda a entrega de máscaras, por parte da Polícia Municipal, “a quem circule na via pública sem máscara, nomeadamente pessoas em situação de sem-abrigo e idosos”, mas este ponto foi chumbado com os votos contra do PS e do BE, a abstenção do PCP e os votos favoráveis do CDS-PP e do PSD.

No texto, os vereadores do CDS-PP salientavam que, de acordo com a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), “as pessoas com baixos rendimentos e baixa escolaridade são as que reportam ter mais dificuldades em comprar máscaras e em utilizá-las adequadamente, e, simultaneamente, este é o grupo que mais precisa de sair de casa para exercer a sua atividade profissional”.