"Os lisboetas têm o direito de se sentir em segurança (...). O que vamos fazer é tornar claro que aquilo que é uma competência da Junta de Freguesia [de Santo António] vai voltar a passar para a Câmara. Vamos tomar esta atitude visto que a Junta de Freguesia não quer exercer essa competência e até nega tê-la", disse Fernando Medina.

O autarca - que falava aos jornalistas em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, após a reunião preparatória para a Cimeira das Áreas Metropolitanas do Porto e Lisboa - respondia assim a perguntas sobre o acidente que esta manhã envolveu um autocarro que embateu numa árvore na Avenida da Liberdade, causando 13 feridos.

Fernando Medina quis "em primeiro lugar lamentar o acidente" e "informar que a Carris abriu um inquérito interno para apurar com rigor as causas" do mesmo.

Quando confrontado com perguntas sobre de quem é a responsabilidade pela manutenção das árvores, o autarca disse que "o quadro legal de Lisboa é muito claro", mas será mudado.

"A responsabilidade do abate e manutenção do arvoredo naquela zona da cidade é da Junta de Freguesia [de Santo António]. Uma das consequências da descentralização é que quem assume competências tem de as exercer. Se a Junta de Freguesia não quer assumir, a Câmara vai assumir de novo essas competências", disse o presidente da Câmara de Lisboa.