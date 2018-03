A moção, apresentada pelo PS, foi aprovada por unanimidade esta tarde durante a reunião do executivo municipal, liderado pelo comunista Bernardino Soares.

Alguns moradores de quatro prédios, em Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures, no distrito de Lisboa, foram notificados pela Fidelidade de que os seus contratos de arrendamento não iriam ser renovados e que teriam 120 dias para entregar as chaves do imóvel.

A situação gerou um sentimento de “pânico” nos moradores, que, entretanto, criaram uma comissão e pediram ajuda à junta de freguesia local e à Câmara Municipal de Loures, estando agora a dialogar com os grupos parlamentares.

“A grande maioria é inquilina há mais de três décadas e grande parte tem mais de 65 anos. Grande parte da sua vida, pessoal e profissional, decorreu neste território e, neste momento face à conjuntura socioeconómica, são o apoio dos filhos e netos que frequentam as escolas da freguesia”, refere o texto da moção.