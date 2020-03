“Na sequência do despacho do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, de 09 de março, que conclui que o ato de licenciamento de construção do Hotel da Memória é nulo por estar inserido em Reserva Ecológica Nacional (REN), a Câmara Municipal de Matosinhos anulou o referido ato de licenciamento, tendo notificado o promotor dessa anulação e do embargo da obra”, adiantou, em comunicado.

O Ministério do Ambiente homologou o relatório que determina a suspensão imediata da construção do hotel e a reposição das “condições originais do terreno”, revelou na terça-feira.

No mesmo dia, a autarquia, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, assumia manter a convicção de que o licenciamento é “totalmente válido” e não viola qualquer lei.

Contudo, agora decidiu embargar a obra porque “os pressupostos que levaram ao licenciamento e que estavam em conformidade com o regime da REN foram agora postos em causa pela despacho do senhor ministro”.