Trata-se do Lar das Cinco Freguesias, que está a ser construído na aldeia de S. Miguel do Pinheiro, no concelho de Mértola, no distrito de Beja, no Alentejo, para "dar resposta a uma necessidade identificada há muitos anos pelo Conselho Local de Acão Social", explicou Jorge Rosa.

Segundo o autarca, o lar, que é "uma das mais importantes e necessárias obras públicas feitas no concelho", começou a ser construído no início do primeiro trimestre deste ano, mas só no sábado é que o município vai lançar a primeira pedra da obra, numa cerimónia que deverá contar com a presença do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva.

A obra deverá terminar no final de 2019 e o lar deverá começar a funcionar no terceiro trimestre de 2020, estimou o autarca.

O novo equipamento, que terá valências de lar, centro de dia e apoio domiciliário, "vai permitir dar uma resposta social muito mais eficaz" aos idosos residentes nas cinco freguesias do sul do concelho de Mértola que estiveram na origem do projeto e do nome do lar e que estão "carenciadas e distantes" de serviços e equipamentos sociais do género.

Trata-se das freguesias de Espírito Santo e S. João dos Caldeireiros e das três que, atualmente, compõem a União de Freguesias de S. Miguel do Pinheiro, S. Pedro de Sólis e S. Sebastião dos Carros.

No entanto, o lar, que tem capacidade para 63 utentes, poderá também, depois de assegurar as necessidades daqueles residentes, alojar e servir idosos de outras freguesias de Mértola e de outros concelhos.