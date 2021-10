Segundo a SIC Notícias, a câmara municipal de Oeiras contratou a empresa Jupiter Wisdom, do ex-espião Jorge Silva Carvalho e de um inspetor da Polícia Judiciária (PJ), que se encontrava em licença sem vencimento, para investigar a desinformação nas redes sociais dos habitantes do município.

O contrato foi celebrado a 30 de agosto, com a duração de um ano, no valor de 39 mil euros, divididos em tranches mensais de 3.250 euros. O objetivo, refere a SIC Notícias, é avaliar as políticas públicas, com recurso a inteligência artificial, que incidam sobre a desinformação disseminada nas redes sociais.

A autarquia explicou à SIC, no entanto, que a empresa foi contratada devido à preocupação com a queda sucessiva de Oeiras nos rankings de avaliação dos municípios quanto à capacidade de captação de empresas e negócios e o contrato visa perceber as queixas dos munícipes nas redes sociais e que a contratação é "uma mais-valia".

Jorge Silva Carvalho foi diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e, no caso das Secretas, ficou conhecido como o “super-espião”. Em 2016, foi condenado a uma pena suspensa de quatro e meio de prisão por violação do segredo de Estado, abuso de poder, acesso ilegítimo a dados pessoais e devassa da vida privada por meio informático.

Quanto a José Pancadas Figueiredo, sócio de Silva Carvalho na empresa, a Polícia Judiciária afirma que o inspetor já se apresentou ao trabalho, menos de um mês após a assinatura do respetivo contrato e depois de uma licença sem vencimento de três anos, que terá terminado a 17 de setembro.

Tanto Jorge Silva Carvalho como o presidente da câmara de Oeiras, Isaltino Morais, reeleito nas eleições autárquicas do passado dia 26 de setembro, não se pronunciaram sobre o caso.