A proposta apresentada pelo presidente da Câmara, Luís Nobre, em reunião ordinária do executivo municipal, aprovada com a abstenção do PSD, prevê a reconversão da escola básica e jardim de infância da União das Freguesias de Subportela, Deocriste e Portela Susã.

O procedimento que vai agora a concurso público com o valor base de 1.502.500 euros, mais IVA, prevê um prazo de execução de 360 dias.

O novo equipamento pretende “reforçar a rede de recursos entre as várias unidades de ensino”.

O executivo municipal aprovou também, por unanimidade, a atribuição de apoios no valor de mais de 278.930 euros a várias juntas e uniões de freguesia do concelho para a construção e requalificação de equipamentos, mobilidade e segurança rodoviária.

A autarquia aprovou ainda, por unanimidade, o protocolo de cooperação e apoio financeiro entre o município e a Watermelon productions, no valor de 76.875 euros, para o evento de estreia, em julho de 2025, em Viana do Castelo, da longa-metragem em 3D “Viana A Lenda dos Corações de Ouro”, inspirada na capital do Alto Minho.

Na proposta de protocolo, a autarquia refere que a Watermelon é “a maior empresa de animação portuguesa” e que “está a produzir um filme inspirado nas tradições, arquitetura e costumes de Viana do Castelo para crianças e jovens que irá estrear em julho de 2025 e que conta com um elenco internacional de atores premiados e com enorme popularidade”.

O “orçamento do filme é de 10 milhões de euros, tem o apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), da NOS Lusomundo e de parceiros internacionais”.

O documento refere que a empresa pretende realizar “um evento de passadeira vermelha para a estreia mundial do filme, em Viana do Castelo, onde estarão presentes os atores do elenco, bem como artistas musicais e personalidades reconhecidas do setor”.

O filme e o evento de estreia “constituem importantes meios de promoção de Viana do Castelo, alavancados quer pela narrativa quer pelo imaginário associados, dirigidos ao público infantil e famílias”.

Com a duração de 100 minutos, o romance musical “Viana a Lenda dos Corações de Ouro” tem na princesa Ana a personagem principal, interpretada pela atriz Daniela Melchior.

Do elenco fazem ainda parte, entre outros, os atores Luke Newton, Keith David, Yvette Nicole Brown, Aasif Mandvi, Pêpê Rapazote e Dan Fogler.

Com versão em português e inglês, o filme conta a história de amor entre a princesa Ana e Thomas, o artesão que fabrica guitarras, interpretado pelo ator Luke Newton.

Pêpê Rapazote dá voz ao pai da princesa, Don Florentin, que proíbe a união dos jovens, exigindo que os pretendentes da filha produzam uma joia como prova de nobreza".

“Com a ajuda dos seus fiéis companheiros, a generosidade das mulheres da vila e o talento de um misterioso joalheiro, Ana e Thomas enfrentarão tudo e todos por amor”, lê-se na sinopse do filme.

Do desafio lançado pelo pai da princesa nasce uma “joia de beleza requintada”, o coração de filigrana de Viana do Castelo, símbolo da chieira da cidade e uma peça em ouro que não pode faltar no traje regional.

A esta lenda é atribuída a origem do nome da cidade. Cada vez que Thomas via Ana à janela do castelo onde vivia declarava: “Vi a Ana do Castelo”.