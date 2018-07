Questionado sobre o IP3, o autarca disse que, “felizmente, as Infraestruturas de Portugal trazem as equipas a fazer a limpeza da via”, portanto, quanto à entrada principal do sul da cidade, que liga Viseu a Coimbra, a câmara “está tranquila”.

Há duas semanas, o presidente da Câmara de Viseu tinha considerado “caricato” a GNR de Viseu ter multado as Infraestruturas de Portugal por ainda não ter feito limpeza do mato junto ao IP3.

Almeida Henriques avisou que estão “a preparar” o início das limpezas e, por isso, conta que “comecem nos próximos dias, até porque há um procedimento burocrático de notificar as Infraestruturas de Portugal”.

“Temos que lhes dizer que não tendo obtido qualquer resposta vamos avançar aqui e acolá, com prioridade nas entradas de Viseu e, na estrada do Sátão. Basicamente, vamos fazer a limpeza das três rotundas e depois num ou outro sítio cirúrgico, porque face a tudo o que estamos a fazer também não temos capacidade para uma limpeza a eito, mas vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance”, assumiu.

No terreno, continuou o autarca, estará a equipa de sapadores dos Bombeiros Municipais de Viseu “a tempo inteiro” e “uma das equipas da CIM [Comunidade Intermunicipal]”, assim como “algum serviço contratado” e “equipamento que a câmara adquiriu para as juntas de freguesia que também está a ser colocado ao serviço da própria limpeza das florestas”.

“Não é tanto como nós gostaríamos, estamos aqui com alguma limitação, temos muito trabalho adjudicado, mas não tanto como aquilo que gostaríamos. Estamos a dar prioridade àquilo que é prioritário: faixas de segurança, à volta dos parques empresariais e cinturas à volta das aldeias”, revelou o autarca.

António Almeida Henriques não escondeu o “desejo de que as Infraestruturas de Portugal cumpram com as suas obrigações”, porque defendeu que “o Estado tem de dar o exemplo” e, nesse sentido, saudou a limpeza que “está a ser feita no IP3″, mas lamentou a “ausência de resposta em relação ao IP5 e à EN229″.