Citado num comunicado, o vereador com o pelouro da Proteção Civil e Bombeiros do principal concelho da Madeira, Bruno Pereira, indicou que a autarquia começou a preparar no domingo “os diferentes dispositivos dos vários departamentos” para estarem em prontidão imediata face aos alertas relacionados com a passagem da depressão Óscar pelo arquipélago.

Segundo o responsável, os Bombeiros Sapadores do Funchal têm quatro viaturas preparadas e “carregadas com equipamento, para qualquer circunstância que venha a acontecer, nomeadamente bombas e equipamento de sapadores para limpar sarjetas e linhas de água, que venham a ser entupidas”.

Também os departamentos de Águas, Habitação, Espaços Verdes, Obras Públicas e Trânsito têm “o seu pessoal em prevenção máxima”, de forma a que, “caso suceda alguma coisa, possam acudir e ir, rapidamente, para o terreno”, refere no mesmo documento.

Bruno Pereira acrescenta que a autarquia “procurou acautelar, especialmente com entidades públicas com obras a decorrer”, os problemas de depósito de materiais de construção, que podem entupir linhas de água e sarjetas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa sul e as zonas montanhosas da ilha Madeira sob aviso vermelho (o mais grave) durante 24 horas, a partir das 15:00 de hoje, devido às previsões de “chuva forte e persistente”, que vai afetar sobretudo aquelas regiões.

O aviso é laranja (o segundo mais grave) para a parte norte da ilha e amarelo para a ilha do Porto Santo.

Devido a estas condições meteorológicas, o Governo Regional informou que, por razões de segurança, foram encerrados os troços das estradas regionais entre a Encumeada e o Paúl da Serra (Lombo do Mouro) e entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza anunciou que estão igualmente encerrados todos os percursos pedestres recomendados, as denominadas ‘levadas’ que são uma das principais atrações turísticas da Madeira.

A concessionária das ligações marítimas entre as ilhas no arquipélago, a Porto Santo Line, indicou que a viagem do navio Lobo Marinho com saída programada para as 18:00 do Porto Santo foi antecipada para as 12:00.

Também o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira emitiu um conjunto de recomendações para a população, visando prevenir os riscos, como adotar uma condução defensiva, evitar circular nas zonas afetadas e alertando para eventuais situações de derrocadas.