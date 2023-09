“Perante a tragédia que aconteceu em Marrocos e tendo meios disponíveis que podem ser úteis no terreno, não podíamos deixar de contribuir. Entrei em contacto com o Ministro da Administração Interna e com o responsável nacional da Proteção Civil e mostrei a nossa disponibilidade para contribuir com recursos humanos e técnicos”, afirmou Rui Moreira, em declarações à agência Lusa.

Segundo o autarca, o Serviço Municipal de Proteção Civil do Porto disponibilizou 10 elementos da equipa BREC e quatro binómios da Unidade Cinotécnica (dois do Regimento Sapadores Bombeiros e dois da Policia Municipal), com um grau de prontidão de 10 horas.

“Só faz sentido se forem para o terreno já. A ajuda é precisa já”, salientou Rui Moreira.

Um sismo atingiu Marrocos na noite de sexta-feira e causou mais de mil mortos e de 1.200 feridos, tendo ainda provocado danos generalizados na região de Marraquexe, importante destino turístico marroquino.

O tremor de terra, cujo epicentro se registou na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe, foi sentido em Portugal e Espanha, tendo atingido uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou a magnitude do sismo em 6,8.