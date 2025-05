"O Grupo VITA faz um balanço positivo destes primeiros dois anos de funcionamento, sentindo uma confiança crescente por parte das vítimas de violência sexual e, também, das diversas estruturas da Igreja", é frisado em comunicado.

"Até ao momento, o Grupo VITA foi contactado por um total de 130 vítimas, mantendo-se a predominância do sexo masculino e o perfil etário, com pessoas mais velhas que vivenciaram uma situação abusiva há várias décadas. O apoio psicológico é o mais solicitado, seguindo-se o psiquiátrico".

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

Quanto aos processos de compensação financeira, "até ao dia 31 de março de 2025 foram recebidos 75 pedidos. Desde essa data, o Grupo VITA recebeu mais três pedidos".

"Até ao momento, foram avaliadas 51 pessoas, estando as restantes agendadas até ao final do mês de julho do presente ano". Espera-se que a maioria dos pareceres surja "até ao final do mês de agosto" e o trabalho continuará com um "segundo grupo de trabalho a partir de setembro do presente ano".

No que diz respeito às ações de sensibilização e capacitação, até ao momento, foram abrangidas mais de 3.600 pessoas de vários setores.

O grupo concluiu três estudos, apresentados em janeiro, mas existem ainda outros projetos em fase de conclusão, relacionados com prevenção primária, como será o programa “Girassol”, um jogo digital para crianças dos 10 aos 12 anos, que será apresentado no externado São José, em Lisboa, no final de setembro. O jogo segue práticas pedagógicas e procura criar uma Igreja mais segura e mais protetora.

Para 27 de novembro, está previsto congresso internacional "Da Reflexão à Ação: O Papel da Igreja Católica na Prevenção e Resposta à Violência Sexual", em Fátima.

"Este congresso tem como objetivo refletir sobre o caminho já percorrido, consolidar práticas de prevenção e intervenção, e projetar estratégias futuras no combate aos crimes sexuais no contexto da Igreja. Será um momento de encontro, formação e compromisso, contando com a presença de diversos membros da Igreja, bem como de especialistas nacionais e internacionais", explica o Grupo VITA.