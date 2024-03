Nesta época de plantação, o município prevê plantar 2.544 azevinhos, carvalhos, amieiros, medronheiros, nogueiras-negras, teixos e salgueiros.

Das mais de duas mil novas árvores, 1.193 vão ser plantadas em diferentes arruamentos da cidade, seguindo o Plano Municipal de Arborização.

Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, esclareceu hoje que estas árvores vão ser plantadas “nas caldeiras e nos sítios disponíveis nas vias”.

“Até ao momento já plantamos 553 destas 1.193 árvores”, referiu, notando que a época de plantação iniciou em novembro e decorre até meados de maio.

As restantes 1.351 árvores serão plantadas nos diferentes parques da cidade, tais como no Parque da Cidade, Parque Oriental, Parque S. Roque, Quinta de Bonjoia, Parque do Covelo e Palácio de Cristal, no âmbito da campanha “Rolha a rolha, semeie a recolha”.

A iniciativa, que junta a Lipor, Quercus e o município, é operacionalizada pela Porto Ambiente e recolhe rolhas de cortiça à porta de estabelecimentos de restauração e hotelaria da cidade.

No último ano foram recolhidos 337,7 quilogramas, cerca de 67.500 unidades, no âmbito da colaboração de 61 aderentes.

A plantação nos parques municipais arranca na quarta-feira no Parque da Cidade, pelas 09:45, e conta com a colaboração de várias empresas, mas também com o apoio dos alunos da Escola Básica dos Correios.

No dia 13 é esperada uma nova ação no Parque do Covelo, que envolverá 40 alunos da Escola Básica do Falcão.

“Queremos aproveitar estas iniciativas para envolver toda a sociedade, nomeadamente as escolas, aproveitando o momento não só para referir a importância da árvore em meio urbano, mas também todos os benefícios que as árvores trazem”, referiu.

Filipe Araújo, que detém o pelouro do Ambiente, adiantou que a equipa da Divisão Municipal de Estrutura Verde gere cerca de 66 mil árvores na cidade.

“Nos últimos dois anos plantamos cerca de 6.060 árvores nesta época de plantação”, indicou o vice-presidente.