Carlos Guerreiro, fisioterapeuta e treinador de Golfe, garante que, por norma, “as dores musculares tardias são comuns após um treino intenso e podem ser um sinal de que os músculos foram trabalhados de forma eficaz”, quando acontecem 24 a 72 horas depois do exercício. No entanto, lembra que a intensidade da dor deve ser um sinal de alarme e “não está diretamente relacionada à produtividade do treino”.

O nível de dor também não é igual para todos, mesmo que a carga física seja a mesma. Depois do período esperado, “há um declínio progressivo da dor, de forma a cinco a sete dias após a carga de exercício desaparece completamente”. Esta dor “é causada pela sobrecarga muscular ocorrida pelo exercício físico intencional - como um treino de musculação ou uma corrida”.

O treino do músculo leva a “microlesões nas fibras que formam a musculatura esquelética”, que geram “um aumento de componentes do sistema imunológico, que têm como finalidade reparar o músculo por meio do aumento da quantidade e força das suas fibras “. Este processo causa dor, mas não é prejudicial à saúde física.

Se a dor é “muito forte ou persistente”, o treino pode ter sido “excessivamente intenso ou o atleta pode não estar a recuperar adequadamente”. Além disso, “pode ser mesmo um sinal de lesão muscular”, e, por isso, o fisioterapeuta reforça que é importante saber "distinguir entre a dor muscular normal e a dor que indica um problema”.

Carlos Guerreiro explica que “a principal diferença entre a dor muscular tardia, daquela comum, é quando acontece no exacto momento da atividade praticada”. Para isso recomenda que, “se uma dor persistir além de alguns dias”, o atleta consulte um médico ou fisioterapeuta. “A auto-medicação frequentemente leva a agravamento da lesão por tentativa de encobrimento dos sintomas", conclui.

Como evitar a dor?

Segundo Carlos Guerreiro, o aquecimento adequado é indispensável para qualquer atleta. Além disso, descansar e evitar o excesso de treino, executar os exercícios com a técnica correcta e “ter a orientação de um profissional de educação física ou treinador desportivo específico da modalidade para estruturar um treino adequado às necessidades e objetivos”, são fulcrais para quem está a começar.

O aumento da intensidade, de acordo com o especialista, deve ser gradual e o atleta deve evitar sobrecarregar o corpo. Para garantir um treino saudável, deve ter em atenção as seguintes indicações:

Aquecimento : começar o treino com um aquecimento adequado através de exercícios dinâmicos leves para preparar os músculos e as articulações para o exercício. Estes exercícios podem ser específicos para a modalidade em questão.

: começar o treino com um aquecimento adequado através de exercícios dinâmicos leves para preparar os músculos e as articulações para o exercício. Estes exercícios podem ser específicos para a modalidade em questão. Descanso : o atleta deve dar tempo para os músculos recuperarem entre os treinos, assim como deve manter uma boa qualidade do sono.

: o atleta deve dar tempo para os músculos recuperarem entre os treinos, assim como deve manter uma boa qualidade do sono. Alimentação e hidratação : ter uma dieta equilibrada e manter-se bem hidratado ajuda na recuperação muscular.

: ter uma dieta equilibrada e manter-se bem hidratado ajuda na recuperação muscular. Progressão gradual : o atleta deve aumentar a intensidade e a carga do treino gradualmente, tendo em consideração o seu nível de condição física.

: o atleta deve aumentar a intensidade e a carga do treino gradualmente, tendo em consideração o seu nível de condição física. Técnica correcta : o atleta deve executar os exercícios com a técnica bem desenvolvida, quer seja num exercício de musculação, quer seja noutra modalidade, como por exemplo no Padel, no Golfe, na Natação ou mesmo no Yoga.

: o atleta deve executar os exercícios com a técnica bem desenvolvida, quer seja num exercício de musculação, quer seja noutra modalidade, como por exemplo no Padel, no Golfe, na Natação ou mesmo no Yoga. Escolha do equipamento: sejam uns ténis com amortecimento para correr ou a escolha de uma raquete adequada para o Padel, ou uma bicicleta bem ajustada, são escolhas que podem também ter influência na prática desportiva saudável.

Como compensar as dores musculares?

Depois de um treino intenso, o fisioterapeuta recomenda também: