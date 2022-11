Trata-se de um projeto escolar gratuito para alunos do 10.º ano, que terão a possibilidade de frequentar disciplinas como inteligência artificial, ciência de dados, eletrónica, modelação tridimensional, permitindo-lhes desenvolver projetos inovadores para o futuro.

O Seixal Criativo arrancará em 2023, com a participação de 100 alunos das cinco escolas secundárias do concelho.

O projeto conta com a coordenação de António Câmara, investigador e professor da Universidade Nova de Lisboa, e Edmundo Nobre, diretor de operações da empresa Aromni.

"Queremos que o Seixal seja um concelho dinâmico e com relevância no contexto da Área Metropolitana de Lisboa e no país. Um concelho mais desenvolvido tem de ter cidadãos cada vez mais capacitados, sobretudo nas camadas jovens. Por isso, idealizámos este projeto como uma alavancagem para o desenvolvimento e capacitação dos nossos jovens", referiu o Presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, na apresentação pública.

O que se vai aprender no Seixal Criativo

Este centro de aprendizagem e experimentação contará com salas de trabalho, de reuniões, de lazer e laboratórios com equipamento para o desenvolvimento de software e prototipagem rápida de projetos de hardware.

Os alunos trabalham em grupos e começam por participar no curso Bits e Átomos Fundamentais, com um sistema de aprendizagem baseado em projetos, para desenvolvimento de conhecimentos tecnológicos, capacidades de inovação e criatividade, e competências pessoais e sociais.

Depois, os alunos integram as iniciativas centrais do programa: Meta Seixal e Seixal Mundo.

Horário pós-escolar

O trabalho desenvolve-se em horário pós-escolar, em regime misto presencial e online, durante um mês.

Os melhores especialistas

Os coordenadores do projeto, António Câmara e Edmundo Nobre, são por muitos considerados visionários digitais. São investigadores e professores da Universidade Nova de Lisboa, autores de projetos de vanguarda e especialistas em áreas tão diversas como realidade virtual, sistemas de informação geográfica, engenharia ambiental.

O desenvolvimento dos projetos será apoiado por especialistas e mentores (estudantes do ensino superior residentes no concelho).

O Seixal Criativo incluirá seminários com oradores convidados, que serão também emitidos em streaming.

Avaliação

A avaliação é feita com base na assiduidade e na finalização dos projetos a que estarão associados e que dá direito a um diploma de frequência;

A assiduidade dos estudantes será monitorizada para aferir o seu grau de compromisso. A frequência das aulas e a participação ativa na apresentação de um projeto no festival anual Seixal Criativo serão requisitos para a emissão de um certificado de aprovação no programa.

Inscrição

O formulário de inscrição e as normas de participação estarão disponíveis em breve nos Serviços Online da Câmara Municipal do Seixal.