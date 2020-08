Além de dotar os correios com o equivalente a cerca de 21 mil milhões de euros, a legislação proíbe qualquer mudança nas operações postais ou no nível de serviço vigente em 01 de janeiro até ao final da pandemia.

Mais de duas dezenas de republicanos romperam com o Presidente, que apelou ao chumbo do diploma, para apoiar o projeto de lei, aprovado com 257 votos a favor e 150 contra.

Apesar disso, é pouco provável que o diploma passe no Senado, onde o Partido Republicano tem a maioria. A Casa Branca já anunciou que o Presidente pretende vetá-lo.

A sessão extraordinária foi convocada na segunda-feira pela presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, após acusações a Donald Trump de tentar prejudicar os correios para evitar um aumento do voto por correspondência nas presidenciais de 03 de novembro.

Pelosi decidiu encurtar as férias parlamentares, que deveriam prolongar-se até setembro, para submeter o diploma a votação, depois de o novo diretor dos serviços postais, Louis DeJoy, aliado do Presidente e em funções desde junho, ter procedido a numerosas alterações ao funcionamento dos serviços, com queixas de atrasos, cortes e subida de preços.