O documento mereceu os votos favoráveis do PCP, PS e CDS, a abstenção do BE e o voto contra do PSD.

A proposta dos comunistas, à qual a Lusa teve acesso, defende que deve ser desencadeado “um processo de diagnóstico e de avaliação de impactos, positivos e negativos, do turismo ao nível local, principalmente nas freguesias centrais de Lisboa, com o objetivo de elaborar uma Carta do Turismo de Lisboa e introduzir um adequado conceito de Capacidade de Carga Turística, a desenvolver com o contributo de diversos serviços da Câmara de Lisboa, universidades, associações e outras organizações da sociedade civil”.

Os vereadores do PCP, liderados por João Ferreira, querem que essa Carta do Turismo passe “a servir como instrumento de suporte ao diagnóstico, planeamento e ordenamento da atividade turística na cidade, nas diferentes escalas de planeamento urbano e ser integrada em futura revisão do PDM, estabelecendo objetivos gerais e identificando condições ambientais, sociais, culturais e económicas de equilíbrio para as comunidades”.

Intervindo na sessão, o vereador da Estrutura Verde, José Sá Fernandes (Cidadãos por Lisboa, eleito na lista do PS) afirmou que esta é uma “proposta bem feita e inovadora” e um “instrumento de planeamento da cidade”.