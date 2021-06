O animal, de 18 meses e com 70kg de peso, foi importado do estrangeiro pelo proprietário, um cidadão chinês, para ser criado na sua casa, disse o porta-voz do Ministério do Ambiente Neth Pheaktra, citado pelo The Guardian.

"As autoridades cambojanas iniciaram uma investigação sobre este leão desde que o viram no Tik Tok no final de abril. As pessoas não têm quaisquer direito ter um animal selvagem como se fosse de estimação", ressalvou aquela fonte.

A organização não-governamental Wildlife Allicance, que ajudou na operação de resgate do animal, salientou que a habitação não era "apropriada para um animal selvagem" e tanto os caninos como as garras do leão tinham sido removidos, algo que reduz "drasticamente a qualidade de vida" do felino.

O dono tinha partilhado uma fotografia do leão sentado numa entrada de garagem enquanto um cão brincava nas proximidades.