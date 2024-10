A GNR disse que o camião tombou no tabuleiro do viaduto numa altura em que se registava vento muito forte, na direção Suporte (Vila Áreas-Chaves), estando a causar constrangimentos na circulação rodoviária naquela autoestrada.

Na cidade de Vila Real, uma árvore caiu depois das 07:30 e ocupou as duas faixas de rodagem da avenida Aureliano Barradas, no sentido da rotunda do quartel para o centro da cidade, levando os automobilistas a passar por cima do passeio para prosseguir viagem.

O vice-presidente da Câmara de Vila Real, Alexandre Favaios, que falava à Lusa pelas 08:30, disse que os meios já estão no local a proceder ao corte da árvore para desobstruir a via.

Caiu também uma árvore na Estrada Nacional 2 (EN2), perto de Vilarinho da Samardã, e uma outra atingiu um carro num dos bairros da cidade de Vila Real.

“Não se registam danos materiais significativos, pelo menos que sejam do meu conhecimento nesta altura”, referiu.

Devido à previsão de ventos fortes e condições climatéricas adversas, o município de Vila Real encerrou o Parque Florestal desde as 18:30 de terça-feira e por um período de 24 horas.

A autarquia apela ainda a um especial cuidado na circulação rodoviária e a pé junto a estruturas elevadas e árvores de grande porte.

A queda de árvores tem sido a ocorrência mais significativa durante a manhã na região do comando sub-regional do Douro.

O estado do tempo em Portugal está a ser afetado pela tempestade Kirk.

Devido ao mau tempo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 18:00 de terça-feira e as 07:00 de hoje 567 ocorrências relacionadas com o vento forte, a grande maioria quedas de árvores.

“Entre as 18:00 de ontem [terça-feira], quando começou o quadro meteorológico mais adverso, e as 07:00 de hoje temos o registo de 567 ocorrências, sobretudo relacionadas com o vento, sendo 404 quedas de árvores, 14 inundações, 20 limpezas de via, 116 quedas de estruturas e 13 movimentos de massa”, disse à Lusa José Costa, oficial de operações na ANEPC.