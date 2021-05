Este evento teste-piloto, o primeiro em Lisboa, no Campo Pequeno, contará com a lotação de 1.000 pessoas para testar a ocupação de sala em dois-terços, divididos por 4 grupos: plateia par e impar, e 2 sectores de bancada.

Os bilhetes têm um custo de 2 euros, com teste incluído, em que a receita reverterá para a União Audiovisual.

A compra dos mesmos é concluída através do agendamento de um Teste Rápido Antigénio (por colheita de exsudado nasofarínge), realizado no dia 9 de maio a partir das 10h, pela Cruz Vermelha Portuguesa, no Campo Pequeno.

Para participar neste teste-piloto — que avaliará a exequibilidade do regresso dos eventos ao ar livre em contexto de pandemia e na sequência da última fase de desconfinamento delineada pelo Governo — os espetadores terão de residir em Portugal, ter entre 18 e 65 anos, não podem pertencer a um dos grupos de cidadãos considerados de risco, ter estado com alguém infetado nos últimos 14 dias ou ter contactos de risco regulares, e não ter estado com pessoas infetadas nos últimos 90 dias.

O primeiro teste-piloto decorreu na passada quinta-feira, em Braga, com um espetáculo protagonizado pelo humorista Fernando Rocha, que reuniu 400 pessoas (lotação expectável), todas com resultado negativo. O segundo evento, com o músico Pedro Abrunhosa, decorre esta noite em Braga, com 400 pessoas em pé.