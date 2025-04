“É sobretudo a Casa da Música a convidar as pessoas para se divertirem”, afirmou, no final de março aquando da apresentação do programa dos 20 anos, o programador Fernando Sousa, que realçou que os 20 momentos do serão vão ocupar espaços da Casa da Música desde o café ao restaurante.

Na altura, questionado sobre um eventual retomar do Clubbing como evento regular, o novo diretor artístico da Casa da Música, o francês François Bou, afirmou que é uma possibilidade, mas “pode ser de forma diferente”.

A partir das 21:30, Carla Prata vai estar no Café da Casa da Música, seguindo-se, meia hora depois, a atuação de JP Simões na Sala Suggia, ao mesmo tempo que Selecta Alice passa música nos bares e Ece Canli se apresenta na Cibermúsica.

A programação da noite inclui ainda o projeto Digitópia, a ‘rapper’ Cíntia, o trio Conferência Inferno, os brasileiros Desengaiola, Allian e Àkila, a banda Solar Corona Elektrishe Maschine, o norte-americano Daniel Wang e o português Gusta-vo.

De acordo com a Casa da Música, não é necessário levantar bilhete para o Clubbing de hoje, mas haverá um limite à lotação.

Durante anos até à sua interrupção, o Clubbing foi uma iniciativa popular que abriu a Casa da Música a vários públicos, utilizando os vários espaços do edifício e serviu de palco a artistas como os alemães Einstürzende Neubauten, os norte-americanos The Faint, The Kills e muitos outros.